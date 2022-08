Recklinghausen (ots) - Dorsten: Auf der Klosterstraße sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag ein Kellerfenster auf, um einzusteigen. Dann durchsuchten sie einige Schränke. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Herten: Auf der Werner-Heisenberg-Straße wurde am (frühen) Donnerstagabend in ein ehemaliges Zechengebäude eingebrochen. ...

