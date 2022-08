Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Kette vom Hals gerissen - Mann will mit Taxi flüchten

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der heute Morgen - gegen 7.40 Uhr - einer 44-jährigen Frau aus Castrop im Bereich Herner Straße/Kaiserwall eine Kette vom Hals gerissen hat. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Täter lief in Richtung Rathaus davon und wollte dort in ein Taxi steigen, um zu flüchten. Das konnte - auch dank eines Zeugen - verhindert werden. Danach lief der Täter in Richtung Erlbruchpark weiter. Wenig später versuchte der Mann in ein weiteres Taxi zu steigen, um offenbar schnell wegzukommen. Der Fahrer weigerte sich allerdings, den Mann mitzunehmen, da er inzwischen gewarnt war. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der mutmaßliche Täter flüchten. Die Kette (Modeschmuck) konnte - leicht beschädigt - wiedergefunden werden. Der Täter hatte sie auf der Flucht weggeworfen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,85m groß, kräftige Statur, Glatze, bekleidet mit einem rosa/orangenen T-Shirt, kurzen Jeans und Turnschuhen. Wer Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

