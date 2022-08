POL-RE: Bottrop: Fahndung mit Foto nach Taschendiebstahl und EC-Karten-Betrug

Recklinghausen (ots) - Ein 16-jähriger Marler wollte am Mittwochabend - auf einem Roller - vor der Polizei flüchten. Der Jugendliche war den Beamten im Streifenwagen gegen 21.30 Uhr im Bereich Loestraße aufgefallen, weil er offensichtlich eine Einbahnstraße in falscher Richtung befuhr. Außerdem hörte sich der Roller verdächtig laut an, so dass der Fahrer kontrolliert werden sollte. Der Rollerfahrer ignorierte ...

mehr