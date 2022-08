POL-EN: Zeug*innenaufruf Brand im Schwelm-Center

Ennepetal (ots) - Am vergangenen Sonntag (31.07.) befuhr ein 47-jähriger Schwelmer mit seinem Motorrad gegen 12:15 Uhr die B483 in Fahrtrichtung Radevormwald. An einer temporär eingerichteten Kontrollstelle der Polizei sollte dieses Kraftrad angehalten und kontrolliert werden. Noch vorm Passieren der Polizeikontrolle hielt der Kradfahrer seine Yamaha auf der Straße an, wendete und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in ...

