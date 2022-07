Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Sprockhövel (ots)

Am 30.07.2022, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei Pkw auf der Gevelsberger Straße / Landringhauser Weg in Sprockhövel Haßlinghausen. Ein 84-jähriger Gevelsberger befuhr mit seinem Fiat Punto die Gevelsberger Straße in aufsteigender Richtung. Dabei geriet er, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, auf die Gegenfahrbahn. Eine 55-jährige Gevelsbergerin musste aufgrund dessen auf den Gehweg ausweichen, kollidierte jedoch trotzdem noch mit dem Fiat. Der 84-Jährige setzte anschließend seine Fahrt unkontrolliert fort und fuhr einem haltenden Seat Ibiza ungebremst auf. Die 25-jährige Fahrzeugführerin aus Altena wurde hierbei leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 11.000 Euro.

