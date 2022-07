Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Mofa-Fahrer verletzt sich leicht

Gevelsberg (ots)

Am 29.07.2022, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Gevelsberger mit seinem Mofa Qingqi die Heidestraße in Fahrtrichtung Wittener Straße. Kurz vor der Einmündung "Im Himmel" verlor er aufgrund eines auf der Fahrbahn befindlichen Ölfilms die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Gevelsberger wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Heidestraße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell