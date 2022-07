Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Kettenreaktion bei Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots)

Eine 72-jährige Frau aus Sprockhövel befuhr am Montag (25.07.) gegen 17:15 Uhr die Straße "Huxel" in Fahrtrichtung Wuppertal. Kurz vor dem Ortseingangsschild stieß sie im Kurvenbereich mit der rechten vorderen Fahrzeugseite ihres BMWs gegen einen dort geparkten VW. Ihr Pkw kippte durch den Zusammenstoß auf die linke Fahrzeugseite und rutschte einige Meter über den Asphalt. Die Sprockhövelerin wurde von der Feuerwehr durch den Kofferraum ihres Wagens geborgen und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der VW wurde durch den Aufprall in die Fahrzeugfront des vor ihm geparkten Audis geschoben. An allen drei Pkw entstand Sachschaden, der BMW sowie der VW verblieben nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell