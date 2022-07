Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Fernsehgeräte bei Einbruch in Einfamilienhaus gestohlen - Beleidigung an Wand gesprüht

Herdecke (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 23:00 Uhr am vergangenen Freitag (22.07.) und 13:45 Uhr am Folgetag (23.07.) Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bergstraße. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten sie ins Innere des Gebäudes, durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten schließlich zwei Fernsehgeräte. An der Wohnzimmerwand wurde zudem eine angesprühte Beleidigung hinterlassen bevor sich die Täter in bislang unbekannte Richtung entfernten.

