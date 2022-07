Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Gevelsberg (ots)

Am 23.07.2022, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Ennepetaler mit seinem Audi die Mauerstraße in Fahrtrichtung Wasserstraße. Auf Höhe der Mittelstraße beabsichtigte ein 22-jähriger Ennepetaler den Audi mit seinem VW zu überholen. Dabei touchierte er den Audi, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr gegen einen Zaun. Der VW kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die 18-jährige Beifahrerin des 22-jährigen schwer und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 12000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell