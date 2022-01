Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Unfall mit Schwerverletztem

Saerbeck (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer ist am frühen Dienstagmorgen (18.01.22) gegen 05.40 Uhr aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Unfall ereignete sich auf der Westladbergener Straße (B475). Der 41-Jährige aus Emsdetten befuhr die Straße in Richtung Saerbeck. Im Ausgang einer Linkskurve kam er etwa auf Höhe eines Wanderparkplatzes mit seinem blauen VW Golf nach links von der Fahrbahn ab. Das Heck des Pkws prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell