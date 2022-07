Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Online-Chemikalienbestellung führt Polizei zu Drogenküche

Ennepetal (ots)

Online-Chemikalienbestellung führt Polizei zu Drogenküche Am vergangenen Mittwoch (20.07.) erhielt die Polizei durch das LKA Nordrhein-Westfalen den Hinweis, dass eine 53-jährige Ennepetalerin bei einem Online-Versandshop größere Mengen Chemikalien bestellt habe. Daraufhin kam es zu einer richterlich angeordneten Durchsuchung an der Wohnanschrift der 53-jährigen Frau in Ennepetal. Die Einsatzkräfte fanden an der Örtlichkeit ein Labor zur Herstellung chemischer Drogen vor, welches im Rahmen der Ermittlungen dem 56-jährigen Ehemann zugeordnet werden konnte. Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Ennepetal zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Eine Auswertung der im Labor hergestellten Betäubungsmittel dauert an. Der 56-Jährige wird sich in einem Gerichtsverfahren wegen der Herstellung von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

