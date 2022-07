POL-EN: Leicht verletzte Person nach E-Roller-Unfall auf Berliner Straße

Breckerfeld / Zurstraße (ots) - Am 20.07. um 11:05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Pkw und eines Kraftrades an der Kreuzung Hauptstraße / Waldbauerstraße / Kettelbachstraße. Die 68-jährige Fahrerin des Pkw beabsichtigte von der Hauptstraße links in die Waldbauerstraße abzubiegen. Hierbei übersah die Frau aus ...

