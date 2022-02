Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl von Leichtmetallrädern

Olpe (ots)

Von einem Gelände eines Autohauses in der Straße "Saßmicker Hammer" in Saßmicke haben von Samstag (12. Februar, 14.30 Uhr) auf Sonntag (13. Februar, 12.30 Uhr) unbekannte Täter insgesamt acht Leichtmetallräder gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten sie das Gelände, indem sie mehrere Zaunelemente beschädigten. Sie schraubten die Räder ab und beschädigten die Fahrzeuge zum Teil. Der Wert der entwendeten Räder liegt bei rund 4000 Euro. Zudem entstand sowohl Sachschaden an dem Zaun als auch an den Autos. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell