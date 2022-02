Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendieb erfolgreich gestellt

Olpe (ots)

Ein Ladendetektiv hat am Samstag (12. Februar) gegen 17.15 Uhr in einem Supermarkt in der Martinstraße einen zunächst Unbekannten beobachtet, wie dieser mit zwei vollen Einkaufstaschen, in denen sich Lebensmitteln befanden, den Laden verließ, ohne zu bezahlen. Zunächst folgte der Detektiv dem Täter in Richtung Parkplatz und sah, wie der Täter die Taschen in einen Pkw einpackte und anschließend mit dem Pkw in Richtung Lütringhausen davonfuhr. Umgehend meldete er den Diebstahl der Polizei. Die Beamten konnten durch eine sofort eingeleitete Fahndung den Pkw antreffen. Bei der Kontrolle stellten sie das Diebesgut fest. Zudem lag gegen den Fahrer des Wagens ein Haftbefehl vor. Daher begleitete er die Beamten mit auf die Polizeiwache. Eine entsprechende Anzeige wurde geschrieben.

