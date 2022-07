Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Vorrang missachtet - 58-jähriger Hagener bei Verkehrsunfall verletzt

Breckerfeld / Zurstraße (ots)

Am 20.07. um 11:05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Pkw und eines Kraftrades an der Kreuzung Hauptstraße / Waldbauerstraße / Kettelbachstraße. Die 68-jährige Fahrerin des Pkw beabsichtigte von der Hauptstraße links in die Waldbauerstraße abzubiegen. Hierbei übersah die Frau aus Lippetal den zum Unfallzeitpunkt 58-jährigen Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Der Motorradfahrer wurde mit Verdacht auf Knochenbruch mittels Rettungswagen in das EVK Hagen-Haspe gebracht.

