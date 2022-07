Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Seniorin fällt Schockanrufer zum Opfer

Gevelsberg (ots)

Am Morgen des 20.07.2022 erhielt eine 89-jährige Gevelsbergerin einen Anruf von einem bislang unbekannten Mann. Dieser überzeugte die Seniorin davon, dass ihr Sohn an einem Verkehrsunfall in der Schwelmer Fußgängerzone beteiligt war. Um eine Festnahme ihres Sohnes zu verhindern, sei die Zahlung einer Kaution fällig. Da die Gevelsbergerin nicht ausreichend Bargeldreserven besaß, übergab sie in ihrem Einfamilienhaus einem bislang unbekannten Mann diversen Goldschmuck in hohem fünfstelligem Wert. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,80m groß, dunkelhäutig, kräftige Statur, bekleidet mit einer Kappe und kurzer Hose.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie sich nicht auf Gespräche mit unbekannten Personen am Telefon ein. - Sollten sich die Anrufenden als Familienangehörige oder Bekannte ausgeben, halten Sie Rücksprache mit diesen Personen. - Übergeben Sie kein Bargeld und keine Wertgegenstände an Fremde. - Verständigen Sie in jedem Fall die Polizei und erstatten Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell