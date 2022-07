Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Randalierer greift Polizeibeamte an

Ennepetal (ots)

Am Dienstagmorgen (19.07.), gegen 07:00 Uhr, machte ein polizeibekannter 59-jähriger Gevelsberger im Garten eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße auf sich aufmerksam indem er u.a. auf der Terrasse seiner Ex-Ehefrau laut Musik hörte und verbal aggressiv auftrat. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort griff er dann nach einem Spaten und äußerte diesen gegenüber diverse Beleidigungen. Als Verstärkungskräfte eintrafen griff der Gevelsberger erneut zum Spaten und schlug damit willkürlich in Richtung der Polizeibeamten. Unter Verwendung des Reizstoffsprühgerätes wurde der 59-Jährige schließlich zu Boden gebracht, fixiert und dem Polizeigewahrsam in Ennepetal zugeführt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen deutlich positiven Wert. Die eingesetzten Polizeibeamten verblieben unverletzt.

