POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Kontrolltag des Ferienreiseverkehrs- Die Polizei EN zieht Bilanz

Wetter (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte machten sich in der Nacht zu Sonntag an einem Sonnenschirm einer Außengastronomie am Harkortberg zu schaffen. Die Unbekannten beschädigten den Stoff des Schirmes an mehreren Stellen durch anbrennen, anschließend warfen sie diesen von der Dachterrasse des dortigen Kletterparks. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

mehr