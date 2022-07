Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal/Hattingen- Trickbetrüger erfolgreich über Whats-App-Masche und Telefon

Ennepetal/Hattingen (ots)

Am Freitag erhielt eine 60-jährige Ennepetalerin gegen 23:20 Uhr von einer ihr unbekannten Mobilfunknummer per WhatsApp eine Nachricht. Die Person gab sich als Tochter aus und bat wegen Geldproblemen um einen vierstelligen Geldbetrag. Im Anschluss erhielt sie von einer anderen Mobilfunknummer die Kontodaten des Zahlungsempfängers. Sie überwies den Betrag, erst später fiel ihr der Betrug auf. Auch eine 87-jährige Hattingerin wurde Opfer von Betrügern. Ein vermeintlicher Staatsanwalt rief am Freitag bei der Frau an und gab an, dass die Enkelin im Gefängnis säße und eine Kaution bezahlt werden müsse. Die Frau glaubte dem Anrufer und man vereinbarte eine Übergabe des Geldes an der Wohnanschrift der Opfers. Gegen 15:30 Uhr erschien eine Frau und übernahm einen Umschlag mit einem vierstelligen Betrag und hochwertigem Schmuck. Die Frau wird so beschrieben:

-Maximal 25 Jahre -Dunkle Haare -Gesichtsmaske

Nach dem Vorfall rief die Seniorin ihre Tochter an, um sich nach dem Wohl der Enkelin zu erkundigen und der Betrug fiel auf.

