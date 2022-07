Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- E-Bike entwendet

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Freitag 21:00 Uhr bis Samstag 16:45 Uhr brachen Unbekannte den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hagener Straße auf. Aus einem Kellerabteil entwendeten sie ein hochwertiges E-Bike. Es handelt sich dabei um ein vollgefedertes E-Bike der Marke Trek, Typ Rail5 26, in der Farbe Rot/Schwarz. Das Rad hat die Rahmennummer: SWTU271G1048S. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell