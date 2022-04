POL-PDMY: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mayen (ots) - Polizei und Ordnungsamt Adenau informieren für das Osterwochenende 2022. Es wird insbesondere am Karfreitag mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet. Wer nicht zum Nürburgring muss, sollte diesen Bereich großräumig umfahren. Gemeinsam gegen Raser und Falschparker! Verkehrsbeeinträchtigungen am gesamten Osterwochenende, insbesondere am Karfreitag sind zu erwarten. Zum Auftakt des Osterwochenendes am Karfreitag, dem 15.04.2022 wird wetterabhängig rund um ...

