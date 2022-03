Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bettelnde Personen ziehen von Haus zu Haus

Einbeck (ots)

(wü) In den Ortschaften Immensen und Brunsen klingelten am Freitagvormittag Personen an den Haustüren und baten um Geld. Am Nachmittag passierte selbiges im Einbecker Stadtgebiet. Die Personen seien laut den Meldenden etwas aufdringlich aber dabei höflich gewesen. Dennoch konnten die weiblichen und auch männlichen Bettler nicht polizeilich kontrolliert werden und entfernten sich in unbekannte Richtungen. Zu vollendeten oder versuchten Straftaten ist bislang nichts bekannt geworden. Sollten Sie weitere Sachverhalte in dem Zusammenhang bemerkt haben und sich sorgen, informieren Sie bitte Ihre zuständige Polizeidienststelle in Einbeck unter 05561-949780.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell