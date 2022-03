POL-NOM: Verletzte Person nach alleinbeteiligten Unfall

Northeim (ots) - Northeim, Gem. Sudheim, K421/B3, Freitag, 11.03.2022, 14:00 Uhr Northeim (sb) - Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es, nachdem ein 21-jährige Kalefelder beim Einfahren von der Kreisstr. 421 auf die B 3 in Richtung Nörten-Hardenberg den Pkw eines 47-Jährigen aus Einbeck, der die B 3 von Nörten-Hardenberg kommend in Richtung Northeim befuhr, übersah. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden ...

mehr