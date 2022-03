Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall, beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Northeim (ots)

Northeim, Gem. Sudheim, K421/B3, Freitag, 11.03.2022, 14:00 Uhr

Northeim (sb) - Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es, nachdem ein 21-jährige Kalefelder beim Einfahren von der Kreisstr. 421 auf die B 3 in Richtung Nörten-Hardenberg den Pkw eines 47-Jährigen aus Einbeck, der die B 3 von Nörten-Hardenberg kommend in Richtung Northeim befuhr, übersah. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von zirka 5.000 Euro. Nachdem beide Fahrzeuge abgeschleppt waren musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Es kam zu kurzweiligen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell