POL-NOM: Schlägerei zwischen alkoholisierten Personen

Uslar (ots) - Uslar (ke) Braustraße 17, 10.03.2022, 18:00 h Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein Nutzraum samt Garage eines Hinterhauses, zugehörig zu einem Wohnhaus, in Vollbrand. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de ...

mehr