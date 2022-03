POL-NOM: Brand eines Nutzraumes

Uslar (ots) - Uslar (ke) K449, 09.03.2022, 16:51h Ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus Bodenfelde und ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Wesertal befuhren die K449 aus Wiensen kommend in Richtung Uslar. In Höhe des Friedhofes hielt der Vorausfahrende verkehrsbedingt an in dessen Folge es zu einem Auffahrunfall kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 ...

