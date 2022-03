POL-NOM: Zusammenstoß zwischen Trecker und PKW mit einem Leichtverletztem

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Im Zeitraum zwischen Dienstag, 08.03.2022, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 09.03.22, 08.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz vor dem Haus Stiftplatz 1 in Einbeck abgestellten PKW Ford Transit. Durch den Verkehrsunfall entstand an dem geparkten PKW ein Schaden von ca. 800 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden. Rückfragen bitte an: ...

