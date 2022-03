POL-NOM: Pkw-Fahrerin kontrolliert - positiver Drogenvortest führt zu einer Blutentnahme

Uslar (ots) - Uslar (ke) K431, 09.03.2022, 13:10h Zu einem weiten Auffahrunfall kam es auf der K431. Ein 66-jähriger PKW-Fahrer und ein 64-jähriger PKW-Fahrer fuhren aus Volpriehausen kommend in Richtung Delliehausen. Der Vorausfahrende wollte am rechten Fahrbahnrand halten welches der 64-jähriger übersah. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 ...

