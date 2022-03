Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Warnung vor weiteren Betrugsversuchen übers Telefon

Einbeck (ots)

(wü) Am Freitagvormittag ist es sowohl in Dassel als auch in Vogelbeck zu telefonischen Betrugsversuchen gekommen.

Eine älteren Dame aus Dassel wurde von ihrer angeblichen Tochter angerufen. Diese berichtete, dass sie einen Unfall verursacht habe und nun 30.000 Euro oder wertvollen Schmuck benötige, um sich von der anstehenden Haft freizukaufen. Der Hörer sei dann an einen angeblichen Polizeibeamten weitergegeben worden, der den Sachverhalt bestätigte. Die ältere Dame wurde stutzige und stellte Nachfragen, daraufhin beendeten die bislang unbekannten Täter das Telefonat.

In Vogelbeck haben angebliche Microsoft Mitarbeiter versucht, telefonisch Passwörter des Computers und Zugangsdaten zu weiteren Accounts zu erlangen. Auch hier wurde der Geschädigte rechtzeitig aufmerksam und beendete das Gespräch, ohne sensible Daten preiszugeben.

Die Polizei wird niemals telefonisch Geld oder Schmuck verlangen, seien Sie vorsichtig bei solch dubiosen Anrufen. Legen Sie auf und teilen Sie die Vorfälle ihrer Polizei Einbeck unter 05561-949780 mit. Ebenfalls geben Sie am Telefon bitte keinerlei persönliche Daten, Passwörter oder andere Zugangsdaten bekannt. Auch Unternehmen werden Sie bei berechtigten Anliegen immer schriftlich kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell