POL-PDMY: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Mayen

Remagen (ots) - Am 02.04.2022 gegen 11:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Remagen mitgeteilt, dass unbekannte Täter in der Nacht vom 01.04.2022 auf den 02.04.2022 ca. 1,5 Tonnen Kupfer aus einem Betrieb in Sinzig entwendet haben. Die Täter drangen durch den Maschendrahtzaun auf das Firmengelände und verschafften sich Zugang zu einem Container, in welchem sich ca. ...

mehr