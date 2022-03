POL-LWL: Feuer im Wintergarten

Goldberg (ots) - Ein Taschendieb hat am Montag in Goldberg mit einer kurz zuvor gestohlenen Geldkarte Bargeld von einem Geldautomaten abgehoben und damit auch Einkäufe in Supermärkten bezahlt. Dabei entstand dem Opfer ein Schaden in Höhe von über 2.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag in einem Discountmarkt in Goldberg, als einer 78-jährigen ...

mehr