POL-NMS: 210409-1-pdnms Zeugen nach versuchter Brandstiftung in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 07.04.2021 gegen 19.25 Uhr kam es zu einer versuchten Brandstiftung an einem PKW Dacia Logan auf einer Parkfläche vor den Gebäuden in der Carlshöhe 64 in Eckernförde.

Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten einen Grillanzünder hinter dem rechten Vorderreifen des Fahrzeugs platziert und diesen angezündet.

Eine Passantin entdeckte den brennenden Grillanzünder und konnte diesen, bevor ein Schaden am Fahrzeug entstand, unter dem Reifen herausziehen.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen machen konnten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-908110 oder an jede andere Polizeidienststelle.

