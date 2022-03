Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Taschendieb hob Bargeld mit gestohlener Geldkarte ab und kaufte damit ein

Goldberg (ots)

Ein Taschendieb hat am Montag in Goldberg mit einer kurz zuvor gestohlenen Geldkarte Bargeld von einem Geldautomaten abgehoben und damit auch Einkäufe in Supermärkten bezahlt. Dabei entstand dem Opfer ein Schaden in Höhe von über 2.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag in einem Discountmarkt in Goldberg, als einer 78-jährigen Frau beim Einkaufen unbemerkt das Portmonee aus der Handtasche gestohlen wurde. Nach Angaben des Opfers hätte sie ihre offene Handtasche in der Armbeuge getragen und das Entwenden des Portmonees aus der Tasche nicht bemerkt. Erst an der Kasse stellte sie den Verlust fest. In dem Portmonee befand sich unter anderem auch die Geldkarte der Frau, mit der der Täter kurz darauf 1.000 Euro von einem Geldautomaten abhob. Noch bevor die 78-Jährige die Sperrung der Geldkarte veranlasste, bezahlte der Taschendieb unterdessen in 7 Einkaufsmärten in Goldberg, Lübz und Parchim damit. Meist kaufte der Unbekannte nur Kleinigkeiten und ließ sich an der Kasse jeweils Bargeldbeträge auszahlen.

Zum Schutz vor Taschendieben rät die Polizei: Niemals Wertgegenstände wie Geldbörsen, Handtaschen oder Mobiltelefone beim Einkaufen aus der Hand legen bzw. an den Einkaufswagen hängen. Prinzipiell sollten Wertgegenstände auch nie offen, beispielsweise in Einkaufstaschen oder Körben, transportiert werden. Sicherer ist es, Wertgegenstände in den Innentaschen der Oberbekleidung aufzubewahren. Umhängetaschen sollten immer im Sichtbereich, also vor dem Körper getragen werden.

