Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wertstoffsäcke augenscheinlich in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Boizenburg (ots)

In Boizenburg sind am späten Dienstagabend drei Wertstoffsäcke in Brand geraten. Dabei wurde eine Straßenlaterne leicht beschädigt. An einer angrenzenden Hausfassade kam es zudem zu Rußschäden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens mehrere Hundert Euro. Die Polizei vermutet, dass die Kunststoffsäcke in Brand gesetzt wurden. Aus diesem Grund ist Strafanzeige von Amts wegen erstattet worden. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich gegen 23:30 Uhr in der Königstraße ereignet hat, nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.

