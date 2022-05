Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach-Rockenau: Von Bremse auf Gaspedal gerutscht - zwei Verletzte

Eberbach (ots)

Am Donnerstag gegen 12:50 Uhr rutschte in der Rockenauer Straße eine 80-jährige Renault-Fahrerin von der Bremse, betätigte das Gaspedal und verursachte einen Unfall mit zwei Verletzten sowie einem Schaden von mehr als 25.000 Euro. Die Autofahrerin stand am Fahrbahnrand und wollte vorbeifahrenden Radfahrern den Vorrang gewähren, als sie plötzlich das Gaspedal durchdrückte. Sie fuhr quer über die Fahrbahn und touchierte das Hinterrad einer 45-jährigen Radfahrerin, welche dadurch stürzte. Durch die Wucht der Kollision wurde das Fahrrad gegen ein weiteres geparktes Auto geschleudert und beschädigte dieses. Die 80-Jährige fuhr anschließend ungebremst gegen eine Hauswand eines Anwesens in der Rockenauer Straße. Die Radfahrerin sowie die Autofahrerin verletzten sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht und wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt. Auch die freiwillige Feuerwehr Eberbach war mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann im Einsatz. Der Renault war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell