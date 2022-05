Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck aus Wohnung

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr entwendeten falsche Wasserwerker aus einer Wohnung in der Lahrer Straße Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Einer der Täter klingelte bei der 85-jährigen Bewohnerin und gab an, den Zählerstand der Wasseruhr ablesen zu müssen, weshalb diesem Zutritt zur Wohnung gewährt wurde. Während sich der Unbekannte mit der Geschädigten einige Minuten an der Wasseruhr aufhielt, gelang es einem Komplizen unbemerkt die Wohnung zu betreten und Schmuck im Wert von mehr als 500 Euro zu entwenden. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 40 bis 50 Jahre alt, etwa 165 cm groß, hat einen 3-Tage-Bart und trug eine Mütze. Das Polizeirevier Ladenburg sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

Bitte beachten Sie zudem folgende Warnhinweise:

- Lassen Sie Unbekannte nie allein in Ihre Wohnung oder bitten Sie, wenn möglich, eine Vertrauensperson oder einen Nachbarn hinzu.

- Lassen Sie die Personen nicht unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung.

- Schließen Sie Schmuckstücke und Wertsachen immer sicher weg.

