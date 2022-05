Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim

Rhein-Neckar-Kreis: PRESSEEINLADUNG anlässlich Mitgliederversammlung der Kommunalen Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V.

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachfolgend darf ich Sie über die Mitgliederversammlung unseres Vereins Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e. V., am Montag, 30. Mai 2022, von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, im Martin-Luther-Haus, 69221 Dossenheim, Am Kronenburger Hof 6, informieren und einladen.

Bürgermeister David Faulhaber aus Dossenheim wird das Grußwort sprechen, Landrat Stefan Dallinger, wird die Sitzung als 1. Vorsitzender leiten. Im Verlauf der Sitzung wird Helen Brech über die Arbeit der seit gut einem Jahr bestehenden Frauenfachberatungs- und Interventionsstelle Lida im Rhein-Neckar-Kreis berichten. Als weitere Referentin konnten wir Frau Anne Baas, Regierungsamtfrau und Social-Media- Managerin des Polizeipräsidiums Mannheim, gewinnen. Sie wird die Herausforderungen polizeilicher Krisenkommunikation in sozialen Netzwerken hinsichtlich Fake-News und Desinformationen darstellen. Weitere Tagungsordnungspunkte sind neben dem Rück- und Ausblick der Projektarbeit, auch die Wahl des Vorstandes. Informationen über die Vereinsarbeit finden Sie unter: www.praevention-rhein-neckar.de. Hintergrund zu Prävention Rhein-Neckar e.V. Der gemeinnützige Verein wurde als zweiter seiner Art in Baden-Württemberg am 05. Februar 1998 gegründet und bildet ein Zusammenschluss u.a. von allen 54 Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, Vertreter*innen aus Polizei, Wissenschaft, Bürgerschaft, Jugendarbeit und Beratungsstellen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, alle Chancen für Prävention in möglichst großem Umfang zu nutzen. Der Kriminalität wirksam zuvor zu kommen, Risiken in diesem Sinne gar nicht erst entstehen zu lassen, ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Der Verein will alle gesellschaftlichen Kräfte zu gemeinsamer Verantwortung zusammenführen. Parkmöglichkeiten stehen nur begrenzt zur Verfügung. Ich würde mich über Ihr Kommen und Ihre (Bild-) Berichterstattung freuen. Für Anregungen und Fragen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Mit besten Grüßen, Tanja Kramper Geschäftsführerin

