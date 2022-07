Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung und Beleidigung - Polizei nimmt Löhner in Gewahrsam

Hiddenhausen (ots)

(jd) Eine Gruppe Personen aus Hiddenhausen im Alter von 19 bis 57 Jahren gingen in der Nacht zu Sonntag (17.7.), gegen 0.30 Uhr zu Fuß auf der Straße Womke in Richtung Herforder Straße. Zwei 18-jährige Löhner befanden sich unmittelbar hinter der Gruppe und beleidigten und bedrohten die Hiddenhauser plötzlich und unvermittelt. Einer der Männer packte dann eine 25-Jährige am Arm und stieß sie zu Boden, wodurch sie sich verletzte. Ein 24-Jähriger versuchte der Frau zu helfen und wurde dann ebenfalls angegangen und verletzt. Eine 57-jährige weitere Beteiligte schaffte es, einem Schlag durch einen der 18-Jährigen auszuweichen, wurde jedoch geschubst.

Die beiden Löhner gaben ihrerseits gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an, dass sie unvermittelt von einer Person aus der Gruppe angegriffen wurden und sich verteidigt hätten.

Ein vor Ort vor Ort durchgeführter Alkoholtest schlug bei den beiden Löhner deutlich positiv an. Bei den drei Personen aus Hiddenhausen verlief der Alkoholtest in einem Fall negativ, in einem Fall deutete er auf eine geringe Menge Alkohol hin und ein Test verlief positiv.

Während der gesamten Aufnahme des Sachverhalts zeigte sich einer der beiden Löhner den Beamten gegenüber verbal äußerst aggressiv. Ein gegen beide ausgesprochener Platzverweis wurde ignoriert. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde einer der 18-Jährigen Tatverdächtigen dem Herforder Polizeigewahrsam zugeführt.

Gegen die Männer wird nun wegen einfacher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Sie stellten ihrerseits ebenfalls Anzeige wegen einfacher Körperverletzung. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell