Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Zwei Lichtverletzte

Rödinghausen (ots)

(jd) Am Freitag (15.7.) ereignete sich auf der Oberbauerschafter Straße gegen 7.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Frau aus Lübbecke fuhr mit ihrem BMW in Richtung Rödinghausen. Kurz vor einer Rechtskurve beabsichtigte sie, nach links in die Donoer Straße abzubiegen. In entgegengesetzter Richtung fuhr eine 49-jährige Frau aus Rödinghausen mit ihrem Kia. Diese versuchte noch, vor dem plötzlich abbiegenden BMW, abzubremsen. Jedoch konnte sie den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und die Autos stießen zusammen. Infolgedessen prallte der BMW gegen zwei Straßenschilder. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Rödinghausen beseitigte aus den Fahrzeugen ausgelaufene Betriebsstoffe. Der Sachschaden liegt bei rund 55.000 Euro.

