Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Buchhandlung- Festnahme nach Flucht über Bahngleise-

Herford (ots)

(sls) Am Freitagmorgen (15.7.) gegen 5.05 Uhr meldete eine Mitarbeiterin einer Buchhandlung im Herforder Bahnhof einen Einbruch in das Geschäft. Bis dahin unbekannte Täter schlugen augenscheinlich eine Zugangsscheibe ein und gelangten dadurch in die Buchhandlung. Nach ersten Ermittlungen wurden Regale durchwühlt und letztendlich Zigarettenschachteln und auch zwei Kasseneinsätze mitgenommen, in denen sich jedoch kein Bargeld befand. Bei der anschließenden Spurensuche konnten mehrere Blutspuren im Bereich der Buchhandlung und auch in verschiedenen Bereichen des Bahnhofs festgestellt werden. Noch während der Tatortaufnahme wurden die Beamten durch das Alarmsignal eines einfahrenden Zuges, sowie anwesenden Zeugen auf zwei Personen aufmerksam gemacht, die versuchten sich über mehrere Gleise zu entfernen. Einer der flüchtigen Personen konnte durch einen Polizeibeamten noch auf der Flucht gestellt werden. Hierbei handelt es sich um einen 19-Jährigen aus Algerien. Da sich an der Bekleidung mehrere Blutspuren befanden und die Hand noch frische Verletzungen aufwies, bestand der Verdacht, dass der 19-Jährige an dem Einbruch in die Buchhandlung beteiligt war. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der Polizeiwache Herford verbracht. Die weiteren Ermittlungen zum zweiten Tatverdächtigen laufen noch. Die Kriminalpolizei hat die Bearbeitung übernommen. Wir bitten Zeugen, die Angaben zum zweiten Täter oder auch dem Einbruch machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei in Herford zu melden.

