Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Teslafahrer übersieht Roller- Fahrer nach Sturz verletzt

Löhne (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (14.7.) wurden Polizeibeamte der Polizeiwache Löhne zu einem Unfall am Uhlenburger Weg gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 51-Jähriger aus Löhne zum Unfallzeitpunkt gegen 18.35 Uhr den Uhlenburger Weg in Richtung Lübbecker Straße. Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte der Fahrer eines schwarzen Tesla von seiner Grundstückszufahrt auf den Uhlenburger Weg einzufahren. Der 38-Jährige aus Löhne übersah beim Einfahren den Rollerfahrer, so dass es zu einem Unfall kam. Durch den Zusammenstoß wurde der 51-Jährige vom vom Fahrzeug geschleudert und blieb verletzt liegen. Die Verletzungen wurden durch eine eintreffende Rettungswagenbesatzung am Unfallort behandelt. Anschließend erfolgte ein Transport ins Bünder Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 3.250 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell