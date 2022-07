Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Ventilator aus Keller gestohlen

Enger (ots)

(um) In der Nacht zum Mittwoch (13.07.) gelangte ein bislang unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Mathildenstraße. Im Keller brach er mehrere Türen auf und bemächtigte sich eines Ventilators. Der genaue Schaden muss noch beziffert werden. Inwiefern der Diebstahl mit den aktuell steigenden Temperaturen des Sommers in Zusammenhang steht, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

