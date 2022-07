Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - E-Bike Display von Pedelec entwendet

Herford (ots)

(um) Gestern (12.07) parkte ein 64-Jähriger gegen 11:45 Uhr sein Elektrofahrrad an der Goebenstraße auf einem Verbrauchermarktparkplatz. Nachdem er etwa eine dreiviertel Stunde später zum Rad zurückkehrte, bemerkte er sofort den Teilediebstahl seines Bosch-Intuvia-Display am Lenker. Der Fahrradcomputer (E-Bike Display) hat einen Wert von 120.- Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

