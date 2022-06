POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Betrug durch falsche Bankmitarbeiterin

Bad Segeberg (ots) - Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet nach mehreren Einbrüchen um Zeugenhinweise. Am Wochenende versuchten Unbekannte über das Flachdach der Berufsschule in Pinneberg in diese einzudringen, gelangten vermutlich aber nicht in das Gebäude. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. In der Ahrenloher Straße in Tornesch hörten Anwohner am Montagabend (20.06.2022), um 21:30 Uhr, ...

