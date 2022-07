PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Exhibitionist in Neu-Anspach +++ Baustellen von Dieben heimgesucht +++ Fahrzeugteile ausgebaut und Reifen zerstochen +++ WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld +++ Falsche Polizisten am Telefon

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Exhibitionist in Neu-Anspach,

Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße, 04.07.2022, 17.50 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag ist in Neu-Anspach ein Exhibitionist aufgetreten. Der Mann soll gegen 17.50 Uhr vom Bahnhof im Bereich der Breslauer Straße bis zu einem Supermarkt in der Rudolf-Diesel-Straße gelaufen sein und sich währenddessen mehreren Personen in schamverletzender Weise gezeigt haben, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Die Polizeikräfte konnten vor Ort den 47-jährigen Tatverdächtigen mit heruntergelassener Hose antreffen. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Großbaustelle von Dieben heimgesucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Am Hühnerstein, 02.07.2022, 14.00 Uhr bis 04.07.2022, 07.00 Uhr,

(pl)In der Straße "Am Hühnerstein" in Ober-Erlenbach wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen eine Großbaustelle von Dieben heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zugang zum im Bau befindlichen Haus und entwendeten Zubehör für die Fußbodenheizung, mehrere Duscharmaturen sowie Wasserhähne im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro. Mit der Beute ergriffen die Diebe dann unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

3. Einbruch in Baucontainer,

Oberursel (Taunus), Nassauer Straße, 13.06.2022 bis 04.07.2022, 07.45 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in einen Baucontainer in der Nassauer Straße in Oberursel haben unbekannte Täter in den vergangenen drei Wochen Baumaschinen gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, dem 13.06.2022 und Montag, dem 04.07.2022. Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

4. Fahrzeugteile ausgebaut und Reifen zerstochen, Oberursel, Oberhöchstadter Straße, 03.07.2022, 12.00 Uhr bis 04.07.2022, 07.30 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen waren auf dem Waldparkplatz im Bereich der Oberhöchstadter Straße in Oberursel Autoteilediebe am Werk. Zum Ziel der Täter wurde ein geparkter Audi. Die Autoaufbrecher schlugen ein Seitenfenster des betroffenen Pkw ein, um sich Zugang zum Innenraum zu verschaffen. Anschließend öffneten die Unbekannten die Motorhaube des Fahrzeugs und demontierten beide Scheinwerfer, die Frontstoßstange, Teile des Motors sowie die Motorhaube. Damit nicht genug, zerstachen die Täter noch alle Reifen des Wagens und entfernten sich dann mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

5. WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Oberursel, 04.07.2022, 21.55 Uhr,

(pl)Am Montag haben WhatsApp-Betrüger eine Frau aus Oberursel mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp um eine größere Summe Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte zwei Überweisungen und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

6. Falsche Polizisten am Telefon

Hochtaunuskreis, 04.07.2022,

(pl)Am Montag wurden im Kreisgebiet mindestens fünf Personen von falschen Polizeibeamten angerufen. In den bekanntgewordenen Fällen ließen sich die Angerufenen von den Geschichten der Betrüger glücklicherweise nicht aufs Glatteis führen, so dass die Telefonate rechtzeitig abgebrochen wurden und die echte Polizei verständigt wurde. Aufgrund der vielfachen Anrufe erneut der Hinweis der Polizei: Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

7. Spielgeräte mit Farbe beschmiert,

Bad Homburg v. d. Höhe, Weberstraße, 01.07.2022 bis 03.07.2022

(pl)Auf einem Spielplatz in der Weberstraße in Bad Homburg haben unbekannte Täter im Verlauf des Wochenendes mehrere Spielgeräte mit Farbe beschmiert. Die Sprayer waren zwischen Freitag und Sonntag zugange und verursachten Sachschaden. Die Polizei Bad Homburg nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

