POL-HG: Bei Flucht mit Pkw Polizeibeamtin gefährdet +++ Holzschrank durch Feuer zerstört +++ Jugendlicher in Königstein angegriffen +++ Pkw beschädigt und geflüchtet +++ Zwei Fahrräder aus Keller entwendet

1. Bei Flucht mit Pkw Polizeibeamtin gefährdet, Oberursel-Oberstedten, Hauptstraße, Sonntag, 03.07.2022, 19:00 Uhr

(he)Gestern Abend gefährdete eine Pkw Fahrerin in Oberursel-Oberstedten während ihrer Flucht vor der Polizei eine Polizeibeamtin, sodass diese sich mit einem Sprung zur Seite vor dem vorbeifahrenden Golf der Flüchtenden in Sicherheit bringen musste. Gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei in Oberursel darüber informiert, dass in ihrem Zuständigkeitsbereich mutmaßlich eine alkoholisierte Frau mit einem Golf unterwegs sei und diese gegebenenfalls eine Anschrift in Oberstedten ansteuern würde. Daraufhin wurde eine Streife in Richtung der genannten Adresse entsandt. Kurz darauf wurde aus der Hauptstraße in Oberstedten eine Verkehrsunfallflucht gemeldet, bei der das gesuchte Fahrzeug einen geparkten Pkw touchiert, die Fahrt jedoch fortgesetzt habe. Auf der Anfahrt zu der Unfallstelle kam das gesuchte Fahrzeug der Streife entgegen, welche daraufhin versuchte mit dem Streifenwagen eine Weiterfahrt zu verhindern. Als die Fahrzeugführerin ihren Golf nun stoppte, stieg die Streife aus dem Einsatzfahrzeug aus. Im weiteren Verlauf des Einsatzes gab die Fahrerin jedoch wieder Gas und fuhr an dem Polizeifahrzeug vorbei in Richtung einer Beamtin. Diese musste zu Seite springen, um nicht erfasst zu werden. Bei der anschließenden Fahndung nach dem Pkw konnte dieser nach einem Zeugenhinweis im Krautweg abgestellt aufgefunden werden. Die Fahrerin war zwischenzeitlich geflüchtet; es gibt jedoch gesicherte Hinweise, wer hinter dem Steuer saß. Den ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um eine Frau aus dem Vogelsbergkreis.

2. Holzschrank durch Feuer zerstört,

Friedrichsdorf-Köppern, Dreieichstraße, Freitag, 01.07.2022, 22:05 Uhr

(he)Am Freitagabend wurde in der Dreieichstraße in Köppern ein in einem Unterstand für Mülltonnen abgestellter Holzschrank durch ein Feuer stark beschädigt und dadurch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Um kurz nach 22:00 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, welche den Brand schnell gelöscht hatte. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar ist, wie der Brand entstand, hat die Bad Homburger Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Um Hinweise zu dem Sachverhalt wird unter der Rufnummer (06172) / 120-0 gebeten.

3. Jugendlicher in Königstein angegriffen Königstein, Villa Borgnis Kurhaus im Park, 01.07.2022, 21:50 Uhr

(ew) Am vergangenen Freitagabend kam es gegen 22:00 Uhr in Königstein zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und einer jugendlichen Person, wobei diese von ihren Kontrahenten verletzt wurde. Zwischen dem 16-Jährigen Geschädigten und der Personengruppe gab es zunächst verbale Streitigkeiten aufgrund einer persönlichen Angelegenheit. Im weiteren Verlauf schlugen und traten mehrere Personen aus der Gruppe zusammen auf den Geschädigten ein - der 16-Jährige fiel im Zuge der Auseinandersetzung zu Boden. Die Täter entfernten sich anschließend. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Rufnummer 06174 /9266-0 entgegen.

4. Zwei Fahrräder aus Keller entwendet,

Bad Homburg v.d.H., Gluckensteinweg, Freitag, 17.06.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, 02.07.2022, 12:30 Uhr

(ps) Im Zeitraum von Freitag, 17.06.2022 gegen 18:00 Uhr und vergangenem Samstagmittag gegen 12:30 Uhr wurden zwei Fahrräder aus den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses im Gluckensteinweg entwendet. Der Besitzer stellte das silber/rote Mountainbike der Marke SCOTT und das blau/graue Mountainbike der Marke FOCUS unabgeschlossen ab. Als er diese eine Woche später aus dem Keller holen wollte, musste er den Diebstahl feststellen. Die Räder hatten einen Gesamtwert von ca. 800EUR. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

5. Vandalen werfen Stein durch Pkw-Scheibe, Bad Homburg v.d.H., Bommersheimer Weg, Sonntag, 03.07.2022

(ps) Am vergangenen Sonntag beschädigten unbekannte Vandalen im Bommersheimer Weg in Bad Homburg einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der graue VW Touran wurde mit einer zerstörten Fensterscheibe auf der Fahrerseite vorgefunden, welche vermutlich mit einem Stein eingeworfen worden war. Die Täter verursachten dabei einen Sachschaden von ca. 500EUR. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

6. Pkw beschädigt und geflüchtet,

Bad Homburg, Gluckensteinweg, Samstag, 02.07.2022, 08:13 Uhr

(he)Am Samstagmorgen kam es im Gluckensteinweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Ford-Fahrerin beim Abbiegevorgang zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte. Gegen 08:15 Uhr fuhr die Fahrerin auf der Schwalbacher Straße, aus Richtung Wiesbadener Straße kommend, in Richtung Gluckensteinweg. Als sie in diesen dann nach rechts einbiegen wollte, fuhr sie aus ungeklärter Ursache in einem zu großen Bogen und kollidierte, mit einem am gegenüberliegenden Straßenrad geparkten, BMW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf eine dahinter abgestellten Audi geschoben. Zeugenangaben zufolge sei nun die Fahrerin aus dem verursachenden Pkw ausgestiegen, habe den Schaden begutachtet, sei anschließend wieder in ihr Fahrzeug eingestiegen und in Richtung Dietigheimer Straße geflüchtet. Den Angaben der Zeugen zufolge, liegt der Verdacht nahe, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Ermittlungen im Nachgang zur Unfallaufnahme ergaben schlüssige Hinweis auf eine in Bad Homburg wohnhafte Frau.

