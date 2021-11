Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Discounter

Täter steigen über das Dach ein

Straelen-Herongen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25. November 2021) sind unbekannte Täter über das Dach in die Filiale eines Discounters an der Niederdorfer Straße eingedrungen. Sie entfernten einige Dachpfannen, beschädigten die Isolierung des Daches und arbeiteten sich dann weiter bis in das Büro des Supermarktes vor. Dort brachen sie mehrere Schließfächer auf und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter über denselben Weg, über den sie in das Gebäude gelangt waren. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell