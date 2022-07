Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr- Zeugen gesucht

Herford (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford ist auf Suche nach Zeugen, die Hinweise zu einer Gefährdung auf der Schillerstraße in Herford machen können. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstagmorgen (9.7.) gegen 11.00 Uhr, dass bislang unbekannte Täter ein Einlaufgitter eines Straßenablaufes aushoben. Der Ablauf befindet sich auf der Schillerstraße rechtsseitig in Fahrtrichtung Goebenstraße in Höhe der Hausnummer 13. Durch das Herausnehmen des Gitters stand der Straßenablauf ohne jegliche Sicherung offen, so dass es zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam. Bei einem Betreten oder Hineinfahren kann es zu erheblichen Verletzungen oder Beschädigungen kommen. Das Einlaufgitter konnte einige Meter weiter in einem Vorgarten eines Grundstückes durch die Beamten wieder aufgefunden werden. Wir bitten Zeugen, die in der Nacht zu Samstag verdächtige Personen im Bereich der Schillerstraße gesehen haben und Angaben zum herausgehobenen Einlaufgitter machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

