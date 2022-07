Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Bardüttingdorf - Kupferreste aus Containern entwendet

Spenge (ots)

(um) In der Nacht zum Dienstag (12.07.) brachen bislang unbekannte Täter ein Firmengebäude an der Raiffeisenstraße auf. Zusätzlich brachen die Täter ebenso drei Container der Firma auf, die mit einem Bügelschloss gesichert waren. Die bislang Unbekannten stahlen verschiedene Kupferreste. Eine Spur führte bis zur Wallstraße und endete dort. Der Schaden wird mit mindestens 2000.- Euro angegeben. Zudem beschädigten die Einbrecher eine LKW Plane, vermutlich zum Hineinschauen auf die Ladefläche und damit zur Suche nach Diebesgut. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

