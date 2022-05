Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 15-Jähriger geht auf 22 Jahre alten Mann los

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 12.30 Uhr in der Richard-Kopp-Straße in Böblingen zu einer Attacke mit Pfefferspray auf einen 22 Jahre alten Mann. Der 22-Jährige hatte zunächst wohl in der Schule eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einer 18-jährigen Mitschülerin. Vermutlich aufgrund dessen passte der 15-jährige Bruder der 18-Jährigen den 22-Jährigen nach der Schule ab und attackierten ihn mit Pfefferspray, Schlägen und Tritten. Selbst als dieser zu Boden gegangen war, ging der Jugendliche und ein weiterer noch unbekannter Täter auf den Älteren los. Dieser wurde verletzt und musste sich ärztlich behandeln lassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell